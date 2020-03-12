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Российскую федерацию атлетики оштрафовали на 10 миллионов долларов за подделку документов

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оштрафована на 10 миллионов долларов. Причиной стала подделка документов руководством, чтобы уберечь своего спортсмена от дисквалификации.

Заплатить штраф ВФЛА придется из-за прыгуна в высоту Даниила Лысенко. В 2018 году он пропустил обязательные допинг-тесты, за что его отстранили от соревнований. Впоследствии спортсмен и ВФЛА подали документы, что Лысенко пропустил их по болезни. Но журналисты The Sunday Times установили, что эти справки были подделаны. Так, на месте указанной больницы обнаружили развалившееся здание, а врачей, которые якобы подписывали справки, не существует.

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Начато расследования, во время которого Лысенко рассказал, что подделку документов организовало руководство ВФЛА, включая президента федерации. Скандал грозил очередным отстранением россиян от спортивных соревнований. 3 февраля 2020 года Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики сложил с себя полномочия и подал в отставку

Новое руководство ВФЛА признало подделку документов. Но избежать наказания не удалось.

Хотя после этого Международная ассоциация легкоатлетических организаций (World Athletics) позволила российским спортсменам выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх и других соревнованиях. Однако допущены будут максимум 10 российских спортсменов.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Новости России Спорт Допинг
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