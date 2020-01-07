Рождественская шутка: венгерский футболист остается в "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар не перейдет в венгерский клуб "Фехервар".

Об этом сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

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6 января венгерские СМИ написали, что Кадар прошел медосмотр перед подписанием контракта с клубом украинского полузащитника Ивана Петряка.

Однако, Кадара ждут в расположении "Динамо" 10 января, когда команда выйдет из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона.

Во всех турнирах нынешнего сезона 29-летний защитник сыграл в 20 матчах и отметился единственной голевой передачей.

В январе "Динамо" уже отправило Дениса Гармаша в аренду в "Ризеспор". При этом киевляне договорились о переходе нигерийского вингера Бенито.

"Динамо" зимой планирует найти новые клубы четырем легионерам: