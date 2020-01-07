Рождественская шутка: венгерский футболист остается в "Динамо"
Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар не перейдет в венгерский клуб "Фехервар".
Об этом сообщает портал Dynamo.kiev.ua.
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6 января венгерские СМИ написали, что Кадар прошел медосмотр перед подписанием контракта с клубом украинского полузащитника Ивана Петряка.
Однако, Кадара ждут в расположении "Динамо" 10 января, когда команда выйдет из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона.
Во всех турнирах нынешнего сезона 29-летний защитник сыграл в 20 матчах и отметился единственной голевой передачей.
В январе "Динамо" уже отправило Дениса Гармаша в аренду в "Ризеспор". При этом киевляне договорились о переходе нигерийского вингера Бенито.
"Динамо" зимой планирует найти новые клубы четырем легионерам:
- Томашу Кендзере;
- Мохаммеду Кадири;
- Жерсону Родригешу;
- Франу Солю.