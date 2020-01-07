24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Рождественская шутка: венгерский футболист остается в "Динамо"

28 Читати новину українською
Тамаш Кадар / Footboom

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар не перейдет в венгерский клуб "Фехервар".

Об этом сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

Читайте также: Кадар рассказал, покинет ли "Динамо"

6 января венгерские СМИ написали, что Кадар прошел медосмотр перед подписанием контракта с клубом украинского полузащитника Ивана Петряка.

Однако, Кадара ждут в расположении "Динамо" 10 января, когда команда выйдет из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона.

Во всех турнирах нынешнего сезона 29-летний защитник сыграл в 20 матчах и отметился единственной голевой передачей.

В январе "Динамо" уже отправило Дениса Гармаша в аренду в "Ризеспор". При этом киевляне договорились о переходе нигерийского вингера Бенито.

"Динамо" зимой планирует найти новые клубы четырем легионерам:

  • Томашу Кендзере;
  • Мохаммеду Кадири;
  • Жерсону Родригешу;
  • Франу Солю.
Меркель едет к Путину: чего от встречи ждет Украина
сегодня
1296
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 января 23:43 Кто они – жены украинских боксеров: фото красавиц
Андрій Тудовші 590
4 января 12:38 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 775
6 января 22:51 Очаровательная американская футболистка забила эффектные голы на шестом месяце беременности
Юрій Семенюк 227
2 января 17:40 Календарь главных футбольных событий в Украине в 2020 году
Ігор Саджениця 275
6 января 20:53 Известный теннисист обматерил и довел до слез своего отца во время матча – видео
Юрій Семенюк 112
Новости
Больше новостей
Залиште відгук