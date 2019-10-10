Сборная Португалии вызвала еще одного игрока перед матчем с Украиной

Сборная Португалии готовится к двум важным матчам в отборе на Евро-2020. Среди них и матч против сборной Украины, который состоится в Киеве в понедельник, 14 октября.

Однако еще перед матчем против Люксембурга дома и Украины на выезде сборная Португалии понесла потери. Хавбек Вильям Карвалью получил повреждение – врачи диагностировали у него мышечный дискомфорт.

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Поэтому вместо него в лагерь сборной срочно вызвали Андре Гомеша, говорится в сообщении Федерации футбола Португалии. Полузащитник в свое время выступал за испанскую "Барселону". Но не сумел там закрепиться, поэтому отправился в аренду в английский "Эвертон". Летом 2019 года клуб из Ливерпуля выкупил его контракт.

Напомним, сборная Португалии после 4 сыгранных матчей имеет 8 очков в активе. Зато сборная Украины сыграла 5 матчей и набрала 13 очков. Матч между командами состоится в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". До этого команды в Португалии сыграли в нулевую ничью. На Евро-2020 выходят две лучшие команды из каждой группы.