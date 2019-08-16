Сборная Украины объявила состав на матчи против Литвы и Нигерии

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Сборная Украины объявила состав на матчи против Литвы и Нигерии

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24-х игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче к Евро-2020 против сборной Литвы (7 сентября в Вильнюсе) и товарищеской встрече с командой Нигерии (10 сентября в Днепре).

Также наставник сине-желтых определил резерв главной команды, в который вошли четверо игроков.

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Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос (оба – "Шахтер" Донецк).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Резервный список:
Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все – "Динамо" Киев), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

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Национальная команда начнет сбор 2 сентября в Киеве, а 5-го числа после обеда возьмет курс на столицу Литвы – Вильнюс.

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Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
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