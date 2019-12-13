Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с Кипром дома: где и когда

Первую половину 2020 года сборная Украины посвятит подготовке к Евро-2020. Уже официально известно о первых двух товарищеских матчах, которые сыграют украинцы. Однако "сине-желтые" проведут еще три игры.

Напомним, сборная Украины 27 марта сыграет с Францией, а 31 марта – с Польшей. Оба матча состоятся на выезде. По матчам с французами, то пока место проведения неизвестно. С поляками сыграет в Хожуве.

Еще три матча сборная Украины проведет уже ближе к началу Евро-2020. По данным zbirna.com, 26 мая сборная Украины сыграет против Кипра. Матч может состояться в Харькове (именно там наша команда будет готовиться к матчам Чемпионата Европы).

Еще два поединка пройдут 2 и 7 июня. На данный момент ведутся переговоры с возможными соперниками.