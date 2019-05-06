Сборная Украины по хоккею узнала имена соперников на чемпионате мира

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Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею / iihf.com

Сборная Украины по хоккею довольно неоднозначно выступила на Чемпионате мира в Дивизионе ИС. Но сохранила прописку, и уже знает, с кем сыграет на следующем чемпионате в апреле 2020 года.

Сборная Украины будет выступать в Дивизионе ИС вместе с командами Эстонии, Японии, Польши (с которыми украинцы играли и в этом году), Сербии (победитель Дивизиона ПА) и Литвы (команда, вылетела из дивизиона ИА).

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Соревнования состоятся в конце апреля. Место проведения будет определено на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе. Но известно, что среди претендентов на проведение форума является Польша.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
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