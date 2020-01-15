Сборная Украины проиграла третий матч и покинула гандбольное Евро-2020

Мужская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2020 – 19:23.

Украина – Чехия 19:23 (10:9, 9:14)

В первом тайме на площадке была равная борьба. На большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Украины – 10:9. В концовке встречи Чехия сделала рывок 4:0 и одержала победу.

Предыдущий матч: Украина проиграла Австрии во втором матче на гандбольном Евро-2020

Это третье поражение сборной Украины на групповом этапе. Ранее команда Бебешко с разницей в один мяч уступила Северной Македонии (25:26) и проиграла Австрии (30:34).

Во втором матче группы Австрия уверенно обыграла Северную Македонию (32:28).

Таким образом, Украина заняла последнее место в турнирной таблице. В основной раунд из группы B вышли сборные Чехии и Австрии.