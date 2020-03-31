Семикратный чемпион Словакии "Жилина" объявил о ликвидации из-за пандемии коронавируса
Футбольный клуб "Жилина", который семь раз становился чемпионом Словакии, объявил о ликвидации. Она начнется 1 апреля.
Информация о ликвидации клуба опубликована на официальном сайте "Жилины".
Как отмечается в сообщении, причин ликвидации две. И связаны они с пандемией коронавируса. Первая заключается в том, что бюджет клуба формируется на основе трансферов. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близким к нулю", – убеждены в клубе.
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Вторая причина – игроки команды отказались идти на снижение зарплаты во время карантина.
Поэтому руководство клуба приняло решение о ликвидации команды с 1 апреля.
- "Жилина" – футбольный клуб из одноименного города в Словакии. Был основан в 1908 году.
- Команда семь раз становилась чемпионом Словакии – в 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 и 2017 годах. В 2012 году клуб выиграл Кубок Словакии.
- Перед остановкой чемпионата на карантин, "Жилина" шла на втором месте в турнирной таблице.
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