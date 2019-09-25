Сергея Бубку переизбрали на должность вице-президента Международной организации

На Конгрессе Международной Ассоциации легкоатлетических федераций в Дохе (Катар) состоялись выборы руководящего органа IAAF – президента, четырех вице-президентов и 13 членов Совета IAAF. По итогам голосования президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку переизбрали на пост вице-президента IAAF сроком на 4 года.

На очередной срок президентом Международной Ассоциации легкоатлетических федераций переизбран британец Себастьян Коу (203 голоса). Сергей Бубка получил 139 голосов от национальных федераций стран во время голосования на пост вицепрезидента. Это первый результат среди одиннадцати претендентов на четыре должности.

Читайте также: Кто такой Сергей Бубка: от мировых рекордов до скандала со взяткой за Олимпиаду

Отметим, что в 2007 году Сергей Бубка стал вице-президентом IAAF и вошел в состав Совета IAAF. С 2015-го года он был первым вице-президентом IAAF.