Сергея Бубку переизбрали на должность вице-президента Международной организации

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Сергей Бубка
Сергей Бубка / НОК України

На Конгрессе Международной Ассоциации легкоатлетических федераций в Дохе (Катар) состоялись выборы руководящего органа IAAF – президента, четырех вице-президентов и 13 членов Совета IAAF. По итогам голосования президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку переизбрали на пост вице-президента IAAF сроком на 4 года.

На очередной срок президентом Международной Ассоциации легкоатлетических федераций переизбран британец Себастьян Коу (203 голоса). Сергей Бубка получил 139 голосов от национальных федераций стран во время голосования на пост вицепрезидента. Это первый результат среди одиннадцати претендентов на четыре должности.

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Отметим, что в 2007 году Сергей Бубка стал вице-президентом IAAF и вошел в состав Совета IAAF. С 2015-го года он был первым вице-президентом IAAF.

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Теги: Спорт легкая атлетика Сергей Бубка
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