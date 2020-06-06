6 июня "Шахтер" сыграл с "Десной" в 25 туре УПЛ. "Горняки" на НСК "Олимпийский" уверенно победили черниговцев.

Шахтер – Десна 3:2

Голы: Фернанду, 4, Марлос, 25, 51 – Фаворов, 32, Будковский, 88

Нереализованный пенальти: Марлос, 24 (Шахтер)

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Донецкий клуб уверенно идет к очередному чемпионству и уже через несколько туров может досрочно завоевать титул. В минувший уик-энд "горняки" одержали волевую победу над киевским "Динамо", до 16-ти очков увеличив отрыв от преследователей.

Одним из них является черниговская "Десна", которая претендует на медали украинского первенства. В прошлом туре подопечные Александра Рябоконя обыграли "Колос" со счетом 2:0.

"Горняки" открыли счет в матче уже на 6-й минуте. Кривцов запустил по правому флангу к Додо, который прострелил в центр штрафной, и Фернандо отправил мяч в ворота.

Видео гола Фернандо

На 24-й минуте черниговцы заработали пенальти в собственные ворота, когда мяч попал в руку Мостовому. Марлос с 11-тиметровой отметки пробил в левый от себя угол, и Паст среагировал, выручив команду.

Однако "Шахтер" провел быструю комбинацию по центру: Марлос обыгрался с Аланом Патриком и из центра штрафной точно пробил мимо голкипера, все же огорчив "Десну" – 2:0.

Видео гола Марлоса

До перерыва гости все же отквитались за один мяч. На 32-й минуте мяч в штрафной "горняков" теперь попал в руку Матвиенко. Фаворов с 11-тиметровой отметки пробил в левый от себя угол, а Трубин упал в противоположный.

Видео гола Фаворова

Во второй половине матча "Шахтер" закрепил преимущество в матче. Ошибся Домбровский, его пас перехватил Фернандо, который вышел на ударную позицию, его выстрел Паст взял, но потом Марлос добил мяч в сетку – 3:1.

На 89-й минуте "Десна" отыграла один мяч, но это не спасло подопечных Александра Рябоконя от поражения. Будковский воспользовался ошибкой и пасом назад от Пихаленка, пробил под голкипером, который шел на перехват – 3:2.