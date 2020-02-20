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Шахтер – Бенфика: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Шахтер – Бенфика: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / shakhtar.com

"Шахтер" 20 февраля проведет матч против "Бенфики" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Поединок в Украине можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно на "Футбол 1" в прямом эфире и покажут матч "Шахтер" – "Бенфика". Начало трансляции в 19:50, сама игра начнется в 19:55.

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Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Бенфика" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен.

Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

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Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе.

Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом смотреть матчи можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Обзор матча "Шахтер" – "Бенфика" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Шахтер
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