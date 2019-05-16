"Шахтер" без проблем победил "Ингулец" и выиграл 13-й Кубок Украины: видео

Донецкий "Шахтер" не позволил "Ингульцу" создать сенсацию в финале Кубка Украины сезона 2018/2019. "Горняки" в Запорожье легко победили клуб из Первой лиги.

Шахтер – Ингулец 4:0

Голы: Тете, 28, 39, Мораес, 45+1, Соломон, 64

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"Шахтер", который до этого выиграл рекордные 12 Кубков Украины, достаточно осторожно начал матч против "Ингульца". Клуб из села Петрово никогда не играл в финале и также с большой осторожностью вступил в игру. Первый полумомент на 7-й минуте создали "горняки". Мораес пробил из-за пределов штрафной, но Ситников легко забрал мяч в руки. "Ингулец" в ответ заработал штрафной вблизи штрафной дончан, однако неудачно им распорядился.

На 11 минуте футболисты "Ингульца" организовали быструю атаку, которая могла завершиться по крайней мере ударом, однако защитники "Шахтера" вовремя вернулись на свои позиции. Уже через минуту номинальные гости должны были остаться в меньшинстве. Антон Ситников снес Мораеса на границе штрафной, но арбитр решил, что именно Мораес нарушал правила. Следовательно, "Ингулец" избежал опасного штрафного и удаления голкипера.

На 24 минуте "Шахтер" претендовал на пенальти. Исмаили сбили в штрафной, однако арбитр опять не увидел нарушения правил. Ничего не смог сделать "Ингулец" на 28 минуте. Тайсон отдал пас на Тете, который оказался в нужном месте в нужное время и пробил в одно касание – 1:0.

На 38 минуте Тайсон прошел по центру и целил в угол, но Ситников отразил удар. Как оказалось, голкипер только отсрочил гол "горняков". Через несколько секунд Исмаили прострелил вдоль штрафной и мяч в ворота переправил Тете - 2:0. А в компенсированное к первому тайму время вопрос победителя снял Жуниор Мораес. Мораес удачно открылся в штрафной "Ингульца" и откликнулся на передачу Тайсона - 3:0.

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На стартовых минутах второго тайма футболисты "Ингульца" попытались провести несколько позиционных атак, однако "Шахтер" в защите сыграл надежно. На 53 минуте "горняки" могли забивать четвертый гол. Коваленко вывел Мораеса лицом к лицу с Ситниковым, однако нападающий не смог выиграть микродуэль. Зато на 64 минуте без шансов для Ситникова пробил Манор Соломон. Израильтянин, который вышел на замену, элегантным ударом из пределов штрафной пробил в дальний угол.

После четвертого гола "Шахтер" продолжал спокойно контролировать матч. "Горняки" неторопливо проводили свои атаки и не позволяли "Ингульцу" создавать какую-то угрозу возле своих ворот. На 74 минуте номинальные гости убежали в хорошую контратаку и могли рассчитывать на гол престижа. Однако Сичинава неудачно распорядился мячом.

Через две минуты неприличным счет едва не сделал Веллингтон Нем. Полузащитник пробил мимо голкипера "Ингульца", но попал в штангу. На 79 минуте свой полумомент не использовал Щедрый. Игрок "Ингульца" накрутил защитников "Шахтера", но пробил точно в руки Шевченко. Одиночную возможность отличиться "Ингулец" имел на 85 минуте, но опять неудачно разыграл штрафной удар. В компенсированное время со штрафного едва не забил Илья Коваленко, но вратарь "Шахтера" был на высоте.

"Горняки" решили ограничиться четырьмя голами и больше не беспокоили Ситникова. Таким образом, "Шахтер" четвертый год подряд выиграл в финале Кубка Украины. Уже в воскресенье, 19 мая, дончане могут оформить так называемый "золотой дубль", выиграв чемпионат Украины. Для этого им нужно преодолеть "Зарю".

Шахтер – Ингулец – видеообзор матча

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