"Шахтер" представил эффектный промо-ролик к матчу с "Динамо"

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"Шахтер" представил эффектный промо-ролик к матчу с "Динамо"
"Шахтер" представил эффектный промо-ролик к матчу с "Динамо" / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" представил промо-ролик к матчу против "Динамо" в чемпионате Украины. Команды встретятся 10 ноября в рамках 14 тура.

Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало поединка "Шахтер" – "Динамо" в 17:00.

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Промо-ролик матча "Шахтер" – "Динамо"

Встреча команд будет уже четвертой в новом сезоне. Впервые "Динамо" и "Шахтер" встретились в Суперкубке Украины, где победу одержали киевляне 2:1.

"Шахтер" взял реванш в третьем туре чемпионата Украины, одолев "Динамо" в Киеве тоже со счетом 2:1.

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Третья игра состоялась в рамках 1/8 финала Кубка Украины. "Динамо" победило дончан в дополнительное время. Опять на табло был зафиксирован результат 2:1.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Шахтер Динамо Спорт Футбол
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