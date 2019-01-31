"Шахтер" с новичком Соломоном победил скромный датский клуб: видео

Донецкий "Шахтер" провел третий матч в рамках подготовки к новому сезону. "Горняки" победили скромный датский клуб "Хобро".

Шахтер – Хобро 2:1

Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90 – Педерсен, 67

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Первый тайм команды сыграли без забитых мячей, оставив все интересное на вторую половину.

Первым удалось отличиться именно футболистам "Хобро". Открыл счет в игре на 67 минуте Педерсен. Однако за 11 минут Коваленко восстановил равновесие.

Во втором тайме наставник дончан Паулу Фонсека выпустил нескольких лидеров команды и это дало результат. В частности, в конце матча отличился Жуниор Мораес.

Также в этом матче дебютировал новичок "Шахтера" Манор Соломон.

В предыдущей контрольной игре футболисты "Шахтера" победили азербайджанский "Карабах".

Шахтер – Хобро – видеообзор матча

Следующий товарищеский матч дончане проведут против польского "Леха".

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