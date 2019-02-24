"Шахтер" щедро заплатит за легионера: стороны уже ударили по рукам

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Тете в футболке "Гремио"
Тете в футболке "Гремио" / Divulgação/Grêmio

Донецкий "Шахтер" в ближайшее время пополнит очередной легионер. К "горнякам" присоединится игрок бразильского "Гремио" Тете.

Дончане в течение долгого времени ведут переговоры с "Гремио" относительно трансфера 19-летнего вингера и наконец договорились, сообщает Globo.

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По информации источника, стороны договорились о переходе полузащитника за 10 млн евро, бразильский клуб получит 15% от суммы следующего трансфера Тете.

Также "Шахтер" договорился с игроком об условиях личного контракта. Оттягивает соглашение только агент Тете, отмечает издание. Агент владеет частью экономических прав на футболиста. Ожидается, что соглашение успеют оформить до закрытия трансферного окна в Украине, 1 марта.

Тете выступает за молодежную команду "Гремио". Он принял участие в Копа Америка в составе сборной Бразилии U-20.

 

 

"Шахтер" в зимнее трансферное окно приобрел двух легионеров – игрока молодежной сборной Бразилии Маркоса Антонио и хавбека Манора Соломона. Также ряды "горняков" пополнил защитник Валерий Бондаренеко.

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Теги: Футбол Спорт Трансферы Шахтер
Источник: 24 Канал
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