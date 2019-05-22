Шевченко снова заговорил о тренерской карьере в " Милане"

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко в будущем хотел бы возглавить итальянский "Милан".

Об этом сам экс-игрок "Милана" заявил в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.

Несколько ранее: Шевченко заявил о желании возглавить "Милан"

"Я на тренерском мостике "Милана"? Этот клуб очень много сделал для меня. "Милан" всегда в моем сердце, как и его болельщики", – сказал Шевченко.

Кто знает, возможно, однажды я и сяду на тренерскую скамью "россонери", мне бы очень этого хотелось. Но сейчас я очень занят работой в национальной сборной Украины.

Кроме того, наставник считает, что "Милану" не стоит увольнять нынешнего главного тренера Дженаро Гаттузо.

"Я считаю, что Гаттузо отлично работает. Он тот тренер, который еще не сказал свое последнее слово в "Милане". На данном этапе, Дженаро сделал все возможное, но выбор все равно остается за руководством команды", – подчеркнул Шевченко.

К слову, Андрей Шевченко, будучи игроком, провел в составе "Милана" 322 матча, в которых забил 175 голов.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Милан Андрей Шевченко
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