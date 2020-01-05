24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Шевченко во время отдыха на курорте встретился с Энтони Джошуа: фото

31 Читати новину українською
Андрей Шевченко и Энтони Джошуа / instagram.com/andriyshevchenko

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сейчас проводит отдых с семьей.

Он отправился на курорт Сэнди-Лэйн, что на Барбадосе. И именно там отдыхает чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, IBO и WBO Энтони Джошуа. Британец является вероятным соперником украинца Александра Усика в одном из боев в 2020 году.

Читайте также: Энтони Джошуа – история парня с завода, который победил Кличко и второй раз стал чемпионом мира

Поэтому оба прославленные спортсмены встретились на пляже, где и сделали совместные фотографии. Их Андрей Шевченко и выложил в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Another amazing day at Sandy Lane with the family. Great to see @anthonyjoshua

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

 

От курения вейпа умерли 55 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
5 января
15432
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Энтони Джошуа Андрей Шевченко Новости Спорта Спорт Футбол Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 января 23:22 Россия эпически проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею – видео
Ігор Саджениця 83
4 января 12:38 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 738
5 января 18:07 "Барселона" хочет купить полузащитника "Динамо", который забивал "Шахтеру" в Лиге чемпионов
Юрій Семенюк 333
2 января 17:40 Календарь главных футбольных событий в Украине в 2020 году
Ігор Саджениця 214
5 января 16:15 Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
Андрій Тудовші 435
Новости
Больше новостей
Залиште відгук