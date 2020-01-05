Шевченко во время отдыха на курорте встретился с Энтони Джошуа: фото

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сейчас проводит отдых с семьей.

Он отправился на курорт Сэнди-Лэйн, что на Барбадосе. И именно там отдыхает чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, IBO и WBO Энтони Джошуа. Британец является вероятным соперником украинца Александра Усика в одном из боев в 2020 году.

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Поэтому оба прославленные спортсмены встретились на пляже, где и сделали совместные фотографии. Их Андрей Шевченко и выложил в Instagram.