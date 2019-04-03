Скандал вокруг договорного матча между "Зарей" и "Динамо": новые подробности

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Скандал из-за договорных матчей
Скандал из-за договорных матчей

Матч между молодежными командами луганской "Зари" и киевского "Динамо" может иметь характер договорного. Полиция задержала предполагаемых организаторов "договорняка". И к нему может быть причастен бывший арбитр.

Напомним, в Запорожье полиция задержала двух человек, которых подозревают в организации договорного матча. За "сдачу" матча злоумышленники предлагали игрокам и одному из тренеров 5 тысяч долларов.

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По данным журналиста Константина Андриюка, эти деньги должен был получить тренер молодежной команды "Зари" (вероятно – Владимир Никитин). При этом "Заря" должна была проиграть с разницей в два мяча. Коэффициент на такой результат был 5 к 1. В итоге "Динамо" победило 3:1, а два гола киевляне забили на 77-ой и 81-ой минутах.

"Один из подозреваемых – футбольный арбитр, который в прошлом сезоне закончил карьеру именно из-за подозрения в договорняках", – отметил Константин Андриюк. Однако кто именно подозреваемый, он не сообщил.

К слову, организаторам договорного матча грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Теги: Спорт Скандал Новости Спорта Футбол Скандал с договорными матчами в Украине ФК Заря Динамо
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