Скандальный футболист "Динамо" рассказал об атмосфере в команде после серии неудач

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш прокомментировал поражение команды от черниговской "Десны" (1:2) в 7 туре украинской Премьер-лиги.

Денис Гармаш оценил психологическое состояние команды после домашнего поражения от "Десны".

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Ничего не происходит, все нормально, атмосфера хорошая. Тренируемся, работаем. Сборники приехали 3 дня назад, все собрались. Настраивались на матч, но результат не удался.

Думаю, следующий матч уже выиграем, деться уже некуда. У нас затягивается период, третий год уже не можем выиграть 5 или 6 матчей именно в этот период,

– сказал Гармаш в комментарии программе "Профутбол".

Напомним, "Динамо" поражением от "Десны" (1:2) продлило свою безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей.

Следующий матч "Динамо" проведет в четверг, 19 сентября, дома против "Мальме" в первом туре Лиги Европы. Начало поединка в 19:55.