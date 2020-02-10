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Снега по колено: украинские клубы сыграли необычный матч на заснеженном поле – фото

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Матч в снегу / Tribuna.com.ua

Симферопольская "Таврия" билась в необычном товарищеском матче в снегу против Новотроицкой "Таврии". Симферопольцы потерпели поражение в этом матче 1:0.

Сообщается, что матч был под угрозой срыва, но это и не удивительно, ведь на футбольном поле было очень много снега.

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Симферопольская "Таврия" сыграла футбольный матч в снегу: как это было

Добавим, что 5 февраля симферопольский футбольный клуб "Таврия" расстался с девятью футболистами.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Сімферополь Футбол Снег в Украине
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