Снега по колено: украинские клубы сыграли необычный матч на заснеженном поле – фото
Симферопольская "Таврия" билась в необычном товарищеском матче в снегу против Новотроицкой "Таврии". Симферопольцы потерпели поражение в этом матче 1:0.
Сообщается, что матч был под угрозой срыва, но это и не удивительно, ведь на футбольном поле было очень много снега.
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Симферопольская "Таврия" сыграла футбольный матч в снегу: как это было
Добавим, что 5 февраля симферопольский футбольный клуб "Таврия" расстался с девятью футболистами.
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