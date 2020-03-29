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Стала известна неожиданная причина, почему Хачериди не играет за брестское "Динамо"

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Евгений Хачериди / ФК "Динамо" Брест

Брестское "Динамо" во втором туре чемпионата Беларуси обыграло "Слуцк" (1:0). После игры главный тренер чемпионов Сергей Ковальчук рассказал, почему за команду пока не играет опытный легионер Евгений Хачериди.

В 2020 году чемпионы Беларуси провели уже пять официальных встреч, но Хачериди так и не вышел на поле – в двух из них украинец сидел в запасе, а в трех, включая два последних поединка, даже отсутствовал в заявке.

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"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Поэтому пока он вне игры", – сказал Ковальчук в эфире телеканала "Беларусь 5".

  • "Динамо" Брест обыграло "Слуцк" благодаря голу Милевского. Это первое результативное действие игрока в сезоне 2020. Футболист отличился забитым мячом со штрафного после сброса головой Александра Нойка.
  • Милевский сыграл в Слуцке 79 минут, а украинский полузащитник Александр Нойок – весь матч.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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