Стала известна неожиданная причина, почему Хачериди не играет за брестское "Динамо"
Брестское "Динамо" во втором туре чемпионата Беларуси обыграло "Слуцк" (1:0). После игры главный тренер чемпионов Сергей Ковальчук рассказал, почему за команду пока не играет опытный легионер Евгений Хачериди.
В 2020 году чемпионы Беларуси провели уже пять официальных встреч, но Хачериди так и не вышел на поле – в двух из них украинец сидел в запасе, а в трех, включая два последних поединка, даже отсутствовал в заявке.
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"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Поэтому пока он вне игры", – сказал Ковальчук в эфире телеканала "Беларусь 5".
- "Динамо" Брест обыграло "Слуцк" благодаря голу Милевского. Это первое результативное действие игрока в сезоне 2020. Футболист отличился забитым мячом со штрафного после сброса головой Александра Нойка.
- Милевский сыграл в Слуцке 79 минут, а украинский полузащитник Александр Нойок – весь матч.
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