Стали известны подробности травмы Жуниора Мораеса

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Жуниор Мораес
Жуниор Мораес / ФК "Шахтер"

10 ноября в игре против киевского "Динамо", основной нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил повреждения и был заменен еще в первом тайме.

Мораес через Instagram сообщил, что избежал перелома ноги после столкновения с защитником "Динамо" Денисом Поповым.

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"Рад узнать, что ничего не сломал. Завтра еще предстоит пройти обследование, чтобы проверить состояние связок", – написал Жуниор.

Мораес получил травму на 30-й минуте матча против "Динамо". Форвард "Шахтера" не смог самостоятельно покинуть поле, его вынесли на носилках врачи клуба.

Без Мораеса "Шахтер" удержал победу над "Динамо" (1:0), оторвавшись от киевлян на 13 очков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Шахтер Динамо Спорт Футбол Жуниор Мораес
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