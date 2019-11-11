Стали известны подробности травмы Жуниора Мораеса
10 ноября в игре против киевского "Динамо", основной нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил повреждения и был заменен еще в первом тайме.
Мораес через Instagram сообщил, что избежал перелома ноги после столкновения с защитником "Динамо" Денисом Поповым.
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"Рад узнать, что ничего не сломал. Завтра еще предстоит пройти обследование, чтобы проверить состояние связок", – написал Жуниор.
Мораес получил травму на 30-й минуте матча против "Динамо". Форвард "Шахтера" не смог самостоятельно покинуть поле, его вынесли на носилках врачи клуба.
Без Мораеса "Шахтер" удержал победу над "Динамо" (1:0), оторвавшись от киевлян на 13 очков.
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