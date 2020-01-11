Страшная трагедия: в Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Немецкий футболист американского клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии.

21-летний футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его отнесло далеко от берега. Об этом сообщает El Caso.

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Друзья попытались помочь Эрику, но на него напали акулы. Впоследствии друзья футболиста срочно вызвали береговую охрану, которая параллельно искала другого пропавшего – 57-летнего Гарри Джонсона.

Когда спасатели вскоре нашли труп они сначала подумали, что это был Джонсон, но оказалось что это было именно тело мертвого Эрика Биригитти.