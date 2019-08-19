Суркис объяснил, почему назначил тренером "Динамо" Михайличенко, а не Вернидуба

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Игорь Суркис
Игорь Суркис

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как уволил с должности главного тренера Александра Хацкевича. А также почему предпочел Алексея Михайличенко, а не Юрия Вернидуба.

По словам Суркиса, он обдумывал решение всю ночь после игры с "Брюгге". В этом матче "Динамо" сыграло вничью 3:3 и вылетело из квалификации Лиги Европы.

А вот и видео: "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов

"У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор, я предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции, потому что я всю ночь не спал. Я ему сказал: "Александр Николаевич, отдыхайте. Подумайте, какие были допущены ошибки, какие были положительные моменты. Вы еще молодой человек, вам еще работать тренером, если не в этой команде, то в другой". Результат остается, игра забывается. У нас не было игры в последних матчах, я четко подчеркиваю – у нас не было и результата. Мне сложно сказать почему. Может, новый тренерский штаб поймет, сделав сейчас анализ, протестировав футболистов, взяв программу, как они готовились к сезону. Естественно, я этот вопрос поставлю, меня он будет волновать, интересовать, почему мы провалили начало сезона, где были возложены большие надежды. Если была выбрана неправильная тактика и стратегия этих двух матчей, то это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Поэтому он сегодня отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди", – заявил Игорь Суркис.

Президент "Динамо" также рассказал, почему выбрал Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды.

Мое решение принято только по одной простой причине: Михайличенко в курсе всего, что происходило в "Динамо". От него не было никакой тайны, он занимался трансферной политикой. Он ездил 4-5 раз в месяц в командировку, смотрел игры других команд. Насколько мне известно, общался с Хацкевичем, видел тренировочный процесс. Он знает команду изнутри. Сейчас середина сезона. Мы переговорили с Михайличенко, он внушил мне, что мы одна команда,
– отметил Игорь Суркис.

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Именно потому что Михайличенко был в структуре "Динамо", Игорь Суркис решил поручить ему первую команду, а не Юрию Вернидубу.

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Алексей Михайличенко Александр Хацкевич
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