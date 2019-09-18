Свитолина и Ястремская сыграют на теннисном турнире в Москве

Две украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве (Россия). Призовой фонд соревнований - 1 032 000 долларов.

Об участии Свитолиной и Ястремской сообщает официальный сайт соревнований в Москве. Ранее украинские теннисистки пропускали турнир в Москве.

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Турнир серии Premier состоится в Москве с 14 по 20 октября. На данный момент Свитолина имеет лучший рейтинг среди участников соревнований.



Список участниц турнира

Скорее всего, решение Свитолиной сыграть в России связано с тем, что украинка хочет улучшить место в "чемпионской гонке" и все же принять участие в Итоговом турнире. Сейчас украинка не входит в восьмерку лучших.

В прошлом году Свитолина выиграла Итоговый турнир и стала первой украинкой, которой покорилось это достижение.

Сейчас Элина выступает на турнире в Гуанчжоу (Китай). В 1/8 финала Свитолиной будет противостоять Мария Боузкова из Чехии.