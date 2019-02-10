Свитолина, которая пропустила матчи сборной прокомментировала заблаговременное возвращение

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / jimmie48 photography wta

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая из-за травмы пропустила матчи национальной команды, встретилась с журналистами накануне старта турнира WTA Premier Qatar Total Open в Дохе.

Свитолина рассказала, что не планировала приезжать на турнир в Доху.

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"Я не планировала сюда приезжать, думала еще отдохнуть. Но так получилось, что я оказалась готова вернуться в Тур чуть раньше. Я всегда приезжаю в Доху с хорошими воспоминаниями. Да, это решение было принято в последнюю минуту", – цитирует Свитолину БТУ.

Свой путь на турнире Свитолина начнет со второго раунда, где сыграет с Еленой Остапенко или Михаэлой Бузернеску.

Недавно Спорт 24 писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной отказа стали финансовые условия, которые выдвинул агент теннисистки Стефан Гуров.

Впоследствии Элина Свитолина в своем Facebook-аккаунте опубликовала обращение, в котором написала о травме, как главной причине отказа играть за сборную Украины.

Также Свитолина ответила Федерации тенниса, которая обвинила теннисистку в том, что она не хочет выступать за сборную Украины из-за якобы низких финансовых условий. Элина заявила, что финансовые вопросы не были ключевым моментом в вопросе ее выступления за сборную.

Сборная Украины несмотря на то, что победила Эстонию и Болгарию, не сумела выйти в финал Кубка Федерации. Первое место в группе В Евро-Африканской зоны заняла команда Швеции.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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