Свитолина не могла на меня посмотреть: легендарный Федерер о том, как снялся в ролике украинки

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Роджер Федерер
Роджер Федерер / GETTY IMAGES

Четвертая ракетка мира легендарный швейцарец Роджер Федерер рассказал, как снималось видео с Элиной Свитолиной и ее парнем Гаэлем Монфисом.

Роджер Федерер рассказал, что пара попросила его сняться в общем видео, чтобы увеличить количество подписчиков на своей странице в Instagram.

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"Да, это было смешно. С чего мне начать? Это была идея Гаэля что-то сделать, чтобы увеличить количество подписчиков их общей страницы. Я спросил, мол, окей, что ты хочешь, чтобы я сделал? А потом решили, что можем снять что-то вроде фотобомбы.

Свитолина так нервничала, что не могла на меня даже взглянуть, когда Гаэль подошел с этим предложением. Так что, да, это была постановка, хотя все получилось само собой, потому что я не знал, что они будут говорить, они не знали, что я буду говорить ...

Гаэль – отличный парень, у нас получаются какие-то нелепые, глупые шутки. Надеюсь, что они наберут то количество подписчиков, которое хотят", – цитирует Роджера btu.org.ua.

Отметим, что украинка Элина Свитолина в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе одолела представительницу Австралии Дарию Гаврилову.

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Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
Источник: 24 Канал
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