Свитолина не смогла победить во втором матче за день и покинула турнир в Китае: видео

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / ЕРА

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в китайском Чжэнчжоу в упорной борьбе уступила француженке Кристине Младенович.

Поединок продолжался почти три часа и завершился победой французской спортсменки в трех сетах – 4:6, 6:4, 3:6.

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В первой партии Свитолина дважды проиграла на своей подаче, что и предопределило ее результат.

Во втором сете Элине удалось реализовать два брейка – в результате она сравняла счет по партиям. Однако Младенович очень мощно начала третий сет, заставив Свитолину часто ошибаться. В частности, третья ракетка мира пять раз проиграла на своей подаче за одну партию, хотя, в свою очередь, взяла три гейма на подаче соперницы.

Важно отметить, что Свитолина сегодня проводила матч второго раунда турнира против Юлии Путинцевой, одержав волевую победу над представительницей Казахстана.

Младенович в полуфинале турнира встретится с хорваткой Петрой Мартич.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Новости Спорта Теннис
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