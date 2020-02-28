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Свитолина продолжает удивлять подписчиков: невероятное фото

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Успешная украинская теннисистка Элина Свитолина выложила новое фото в одной из своих соцсетей. Украинка решила взять небольшую паузу, чтобы отдохнуть перед турнирами.

Спортсменка опубликовала фото на своей странице в инстаграме.

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Настроение,
– коротко прокомментировала фото Элина Свитолина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mood @hiltonkyiv ?

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Добавим, что под фото разгорелся конфликт между болельщиками. Главной причиной этих комментариев стали не очень удачные выступления украинки на последних соревнованиях.

Из-за таких результатов украинская теннисистка опустилась на седьмое место в рейтинге WTA.

Отметим, что Элина Свитолина не смогла преодолеть 1/16 финала на турнире WTA в Дохе (Катар). Украинка уступила 29-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой.

Для Свитолиной это уже четвертый турнир в новом сезоне, на котором она не может пройти дальше 1/16 финала. Пока лучшим результатом украинки в сезоне является четвертьфинал на турнире в Хуахине (Таиланд).

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Автор: София Кулай
Теги: Футбол Новости Спорта Елина Свитолина Спорт
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