Тайсон Фьюри пел песню об Уайлдере на вечеринке после боя: видео
Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтей Уайлдера. И завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
Напомним: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя
После боя Фьюри отправился праздновать в один из ночных клубов. Там он со сцены спел песню, которую сам и придумал.
There were 3 Bronze Bombers in the air
Then the Gypsy King from England one shot down
В небе было три "бронзовых бомбардировщика"
Но потом "Цыганский король" из Англии сбил их
"Бронзовый бомбардировщик" – прозвище Деонтея Уайлдера, а "Цыганский король" – Тайсона Фьюри
К слову: Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске
- Сразу после боя Фьюри спел песню American Pie еще в ринге.
- Во время боя Фьюри лизнул шею Уайлдера, на которой была кровь.
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