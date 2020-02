Тайсон Фьюри пел песню об Уайлдере на вечеринке после боя: видео

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтей Уайлдера. И завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Напомним: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя

После боя Фьюри отправился праздновать в один из ночных клубов. Там он со сцены спел песню, которую сам и придумал.

There were 3 Bronze Bombers in the air

Then the Gypsy King from England one shot down

В небе было три "бронзовых бомбардировщика"

Но потом "Цыганский король" из Англии сбил их

"Бронзовый бомбардировщик" – прозвище Деонтея Уайлдера, а "Цыганский король" – Тайсона Фьюри

К слову: Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске

Tyson Fury definitely enjoyed his victory over Deontay Wilder last night pic.twitter.com/xAvZT31Bx9 — ODDSbible (@ODDSbible) February 23, 2020