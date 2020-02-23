24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Тайсон Фьюри пел песню об Уайлдере на вечеринке после боя: видео

- Читати новину українською
Тайсон Фьюри / twitter.com/trboxing

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтей Уайлдера. И завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Напомним: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя

После боя Фьюри отправился праздновать в один из ночных клубов. Там он со сцены спел песню, которую сам и придумал.

There were 3 Bronze Bombers in the air
Then the Gypsy King from England one shot down

В небе было три "бронзовых бомбардировщика"
Но потом "Цыганский король" из Англии сбил их

"Бронзовый бомбардировщик" – прозвище Деонтея Уайлдера, а "Цыганский король" – Тайсона Фьюри

К слову: Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске

 

 

Лунный календарь на февраль 2020
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Новости Спорта Бокс Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:15 В матче НХЛ 42-летний водитель стал на ворота команды и отразил 7 бросков: видео
Михайло Гема
сегодня 16:22 Гол новичка помог "Карпатам" сыграть вничью с "Днепр-1": видео
Ігор Саджениця
сегодня 12:45 Кто самый сильный боксер супертяжелого веса? Опрос
Михайло Гема
сегодня 08:25 "Реал" сенсационно проиграл "Леванте" и опустился на второе место: видео
Ігор Саджениця
22 февраля 23:09 Беринчик вышел на бой с Сармиенто в ярком образе Халка – эффектное видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук