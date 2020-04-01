Теннисист Джокович сыграл в теннис сковородкой и победил – смешное видео

Сильнейший теннисист мира, действующий победитель Australian Open Новак Джокович показал, как поддерживает форму во время карантина. Серб провел настоящий теннисный матч у себя дома. Все бы ничего, но вместо ракетки и сетки Джокович взял сковородку и стулья соответственно.

Сербский теннисист придумывает разные тренировки дома даже в условиях самоизоляции.

Читайте также Рафаэль Надаль призвал спортсменов помогать людям в борьбе с пандемией

В своем инстаграме первый номер мирового рейтинга опубликовал видео, как он играет с другом в теннис прямо в гостиной, используя вместо ракетки сковородку.

Соревнования никогда не останавливаются,

– подписал видео Джокович.

Теннисист также тренируется со своими детьми и показывает это в своих соцсетях.

Ранее Джокович пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в родной Сербии.

Теннисист является действующим чемпионом Australian Open. Джокович в супертяжелом четырехчасовом поединке защитил титул чемпиона турнира и в финале победил австрийца Доминика Тима. Для Джоковича эта победа стала второй подряд и восьмой в целом.

Напомним, что победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде Новак Джокович в рейтинге ATP с 10 220 очками опережает испанца Рафаэля Надаля (9850) и Доминика Тима из Австрии (7045).

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.