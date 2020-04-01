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Теннисист Джокович сыграл в теннис сковородкой и победил – смешное видео

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Новак Джокович / twitter.com/djokernole

Сильнейший теннисист мира, действующий победитель Australian Open Новак Джокович показал, как поддерживает форму во время карантина. Серб провел настоящий теннисный матч у себя дома. Все бы ничего, но вместо ракетки и сетки Джокович взял сковородку и стулья соответственно.

 Сербский теннисист придумывает разные тренировки дома даже в условиях самоизоляции.

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В своем инстаграме первый номер мирового рейтинга опубликовал видео, как он играет с другом в теннис прямо в гостиной, используя вместо ракетки сковородку.

Соревнования никогда не останавливаются,
– подписал видео Джокович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competition never stops #tennisathome Такмичење није престало

Допис, поширений Novak Djokovic (@djokernole)

Теннисист также тренируется со своими детьми и показывает это в своих соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checking in. How’s everyone doing at home?

Допис, поширений Novak Djokovic (@djokernole)

Ранее Джокович пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в родной Сербии.

Теннисист является действующим чемпионом Australian Open. Джокович в супертяжелом четырехчасовом поединке защитил титул чемпиона турнира и в финале победил австрийца Доминика Тима. Для Джоковича эта победа стала второй подряд и восьмой в целом.

Напомним, что победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде Новак Джокович в рейтинге ATP с 10 220 очками опережает испанца Рафаэля Надаля (9850) и Доминика Тима из Австрии (7045).

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
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