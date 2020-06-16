Промоутер Александр Красюк ответил на идеи своего коллеги из компании Top Rank Боба Арума по промежуточному бою для Александра Усика. Сторона украинского боксера требует бой с британцем Энтони Джошуа, владеющим титулами WBA, WBO, IBF.

Усик – обязательный соперник Джошуа

В интервью talkSPORT Боб Арум заявил, что Усик должен встретиться с Диллианом Уайтом. Победитель этого боя, по мнению Арума, сможет встретиться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри.

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Уайт – официальный претендент на титул WBC, которым владеет Фьюри. Однако в следующем бою Фьюри должен встретиться с Деонтеем Уайлдером.

На 2021 год у Фьюри уже есть контракт на два поединка с Джошуа.

Промоутер Александр Красюк считает, что 33-летний Усик не должен драться с Уайтом за статус соперника для победителя боя Фьюри – Джошуа.

Усику не нужно ни с кем драться для того, чтобы подтвердить свой статус претендента. Он был определен обязательным претендентом WBO почти год назад и он должен встретиться с Джошуа как можно скорее,

– заявил Красюк.

Скриншот инстаграм-страницы talkSPORT

Когда Усик вернется на ринг