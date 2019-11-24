Топ-поединки: Уайлдер назвал имена двух следующих соперников

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Деонтей Уайлдер / Фото из открытых источников

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (42-0-1; 41 КО) после победы над кубинцем Луисом Ортисом (31-2, 26 КО) поделился планами на будущее.

Слова американца приводит портал Sky Sports.

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Я был уверен в своих навыках и знал, что мне нужно делать. Мы знали, что Ортис – очень опасный боец. Это вы могли и сами увидеть. Он очень умный боец. Но в этом был наш план. Мы намеренно отдали ему инициативу, я ждал, когда он устанет.

Тайсон Фьюри – следующий. А потом я хочу объединить титулы с победителем боя Руис – Джошуа. Мы готовы к Тайсону Фьюри. Надеюсь, что он готов ко мне,
– сказал Уайлдер.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что в феврале 2020 года Деонтей Уайлдер будет защищать титул против Тайсона Фьюри. Точную дату и место боя он не назвал. Сулейман назвал британца обязательным претендентом.

Спорт24 писал, что Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса, уступая по очкам по ходу поединка.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Деонтей Уайлдер Бокс
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