Футбол продолжает жить в новых условиях. И это получается довольно бодро. На прошлой неделе четкие даты продолжения своих турниров дал УЕФА. Нас ожидает адский август! В промежутке с 5 по 23 число состоятся 26 матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. А затем сразу переключаемся на квалификацию следующего евросезона.

Но не будем заблаговременно провозглашать победу над пандемией. Придерживаемся правил, по возможности остаемся дома и наслаждаемся топовым футболом на экранах устройств.

Важно Финал Кубка Украины официально перенесли из Львова: где состоится матч

В эти выходные завершается чемпионат Германии, там за тур до конца еще есть вопросы без ответов. Переполнены интригой Испания и Италия. В Украине "Шахтер" уже оформил четвертое чемпионство подряд, но остается борьба за второе место.

Взглянем на центральные противостояния нового уикенда.

"Вольфсбург" – "Бавария"

Прогноз: индивидуальный тотал "Баварии" более 2,5 голов. Коэффициент: 2,41

Невероятная "Бавария", невероятный Ганс-Дитер Флик. Кто знает, если бы Ковача уволили раньше, возможно "Бавария" замахнулась бы на рекорд Бундеслиги по очкам. А так в случае победы над "Вольфсбургом" мюнхенцам не хватит для этого 9 пунктов.

С одной стороны, мотивация должна быть больше у "волков", ведущих заочную борьбу с "Хоффенхаймом" за шестое лигоевропейское место. С другой – это все-таки Лига Европы, а не Лига чемпионов. По крайней мере, в последней игре "Вольфсбурга" с "Гладбахом" было заметно, что действительно является мотивирующим фактором – "волки" были биты "жеребцами" 0:3. Отдельно этот матч будет интересен украинским болельщикам. Ведь впереди "Вольфсбург" еще ожидает игра с "Шахтером" в Лиге Европы.

"Бавария" в своих победах достигла автоматизма. Дома, на выезде, кадровые потери, форма соперников – все это не имеет значения, все равно они наберут очередные три очка. После этого тура на игроков "Баварии" ожидает еще финал Кубка против "Байера" и миниотпуск, чтобы в августе к плей-офф Лиги чемпионов они подошли свеженькими. Важно уйти на отдых на мажорной ноте.

А еще есть индивидуальные задания: Томас Мюллер постарается улучшить свой же рекорд по количеству ассистов за сезон, Роберт Левандовски стремится увеличить рекорд голов для легионеров за сезон. Поэтому предрекаем по меньшей мере три мяча от "Баварии" – индивидуальный тотал более 2,5 голов оценен экспертами Parimatch коэффициентом 2,41.

"Сельта" – "Барселона"

Прогноз: "Сельта" не забьет. Коэффициент: 2,44

"Барселона" хоть и потеряла лидерство в Примере, но продолжает демонстрировать очень несвойственную для себя надежность в обороне. Пять подряд клин-шитов в активе Тер-Штегена. Еще четыре матча – и будет рекорд клуба.

И это не выглядит случайностью. Так, с созданием моментов у "Барсы" возникают сложности, но хороший контроль мяча оставляет совсем мало времени на атаки сопернику. Из этих пяти сухарей реальные шансы забить имела лишь "Севилья".

Ну а в нынешней "Сельте" нападение-одно из худших в чемпионате. И это учитывая недавние шесть голов в ворота "Алавеса". Без них "Сельта" по забитым была бы в самом низу. Или случайность то была? Попробуем понадеяться, что так, и спрогнозируем шестой подряд матч "Барселоны" на ноль.

"Милан" – "Рома"

Прогноз: ничья. Коэффициент: 3,40

Обе команды хорошо провели первые матчи после карантина. "Рома" одержала волевую победу над "Сампдорией", у "Милана" почетная ничья в кубке против "Юве" (еще и в меньшинстве) и разгром "Лечче".

Конечно, не будем спешить с заявлениями о выздоровлении "Милана". Они будут преждевременными, клуб лихорадит и после завершения сезона снова могут быть радикальные изменения. Но просто здесь и сейчас у наставника Стефано Пиоли дела идут неплохо. Показательно, что против "Ромы", которая ведет безнадежную борьбу за топ-4, шансы команд на победу оцениваются одинаково.

В такой мутной воде есть шанс выловить ничью. Причем она должна быть результативной, ведь матчи "Ромы" – это почти всегда голевая феерия. Для смельчаков советуем обратить внимание на точный счет 2:2 по 13,5, но сами выберем более спокойную ставку – просто ничья за 3,4

"Десна" – "Динамо"

Прогноз: победа "Динамо". Коэффициент: 1,79

Матч "Динамо" против "Колоса" – это ощутимый удар по имиджу клуба. Сомнительность одиннадцатиметровых добавилась к неубедительной игре киевлян, даже в большинстве.

Но что есть в "Динамо" в последнее время – это умение реабилитироваться. После поражения от "Шахтера", которая продемонстрировала большую разницу в классе команд, подопечные Михайличенко завелись и обыграли "Зарю" и "Александрию". Причем чувствовалась именно спортивная злость, которая очень помогла победить непростых оппонентов.

Подобного ожидаем и в 28-м туре. Отсутствие у "Десны" дисквалифицированного Имерекова - как небольшой бонус к обоснованию. Этих выходных "Динамо" окончательно отцепить подопечных Александра Рябоконя от борьбы за второе место. Победа "Динамо" в Чернигове оценена аналитиками Parimatch коэффициентом 1,79.

"Лестер" – "Челси"

Прогноз: проход "Лестера". Коэффициент: 2,04

Если бы этот четвертьфинал Кубка Англии было сыграно несколько месяцев назад, то главным претендентом на победу был бы "Лестер". Но два пост-карантинных матча изменили котировки. "Челси" в свойственном для Лэмпарда зрелищном стиле одержал две победы, в том числе над "Ман Сити". Лондонцы стали героями заголовков, ведь принесли "Ливерпулю" чемпионство. Тогда как "Лестеру" и очки, и голы даются тяжело.

И все-таки советуем посмотреть на график команд. "Челси" придется играть через два дня на третий, а "Лестер" имеет больше времени на отдых. Почти уверены, что тренер "Челси" прибегнет к серьезной ротации, тогда как наставнику "лисиц" Роджерсу нужно снова нащупывать игровые связи – а для этого желательно выпустить всех лучших.

Поэтому в целом ожидается равный матч, но мы спрогнозируем проход "Лестера", опираясь на тяжелый график их соперников.