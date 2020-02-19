"Тоттенхэм" сенсационно проиграл "Лейпцигу" в 1/8 финала Лиги чемпионов: видео

Лондонский "Тоттенхэм" потерпел поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошлогодний финалист Лиги чемпионов уступил немецкому "Лейпцигу", который впервые играет в плей-оффе турнира. Единственный гол в матче на счету Тимо Вернера.

Тоттенхэм – Лейпциг 0:1

Гол: Вернер, 58

Смотрите также: "Атлетико" неожиданно нанес поражение "Ливерпулю" в Лиге чемпионов: видео

На первый взгляд вывеска матча "Тоттенхэм" – "Лейпциг" не выглядит привлекательной среди других пар 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако встреча имеет много интересных аспектов. Кроме того, что это англо-германское противостояние, это еще и битва тренерских поколений.

Ветеран тренерского цеха Жозе Моуринью встречался с 32-летним баварцем Юлианом Нагельсманном –самым молодым специалистом в истории плей-офф Лиги чемпионов.

На групповом этапе "Тоттенхэм" занял второе место в своей группе, проиграв первое место "Баварии". Как известно, "Лейпциг" в настоящее время ведет с мюнхенцами борьбу за чемпионство в Германии.

"Быки" же на групповом этапе опередили французский "Лион", португальский "Бенфику" и российский "Зенит".

Доминирование "быков"

Уже на первых минутах игры гости из Германии могли выйти вперед. Тимо Вернер пробил из пределов штрафной, но его удар был заблокирован.

Через мгновение новичок "быков" Анхелино сыграл на добивание и отправил мяч в левый угол ворот, но Уго Льорис среагировал и перевел этот перспективный удар в штангу.

"Шпоры" ответили на 8-й минуте. Стивен Бергвейн получил точный пас и имел достаточно времени, чтобы нанести перспективный удар в направлении правой стойки. Петер Гулачи разгадал его намерение и не позволил забить, выполнив мастерский сейв.

Примечательно: "Боруссия" одолела ПСЖ в Лиге чемпионов благодаря дублю безудержного Холанна – видео голов

На 17 минуте "Лейпциг" имел еще одну возможность, чтобы открыть счет. После подачи с угла поля Патрик Шик выпрыгнул выше и ударом головой отправил мяч в нижний левый от Льориса угол. Но мяч пролетел мимо ворот.

Еще одну хорошую возможность немцы имели на 27-й минуте. Разогнав атаку через центр, Лаймер нашел на фланге Анхелино, который прострелил на Вернера. Форвард не дотянулся до мяча, хотя и находился в офсайде.

Стопроцентный шанс немцы имели на 36 минуте. Шик и Лаймер обыгрались на подступах к штрафной "шпор", после чего Конрад вывел Вернера на свидание с Льорисом.



Тимо Вернер в матче с "Тоттенхэмом" / Фото: twitter.com/DieRotenBullen

Тимо имел так много времени для удара, что успел укротить мяч и подстроиться для удара. Но переиграть Льориса Вернер не смог. Уго совершил великолепный сейв.

Тоттенхэм – Лейпциг видеообзор первого тайма

Победный гол Вернера

Первую возможность после перерыва имел "Тоттенхэм". Орье с фланга выполнил прострел в штрафную, где Лукас Моура пробил в одно касание. Петер Гулачи продемонстрировал прекрасную реакцию. Венгерский голкипер быстро сгруппировался и парировал коварный удар.

На 56 минуте "Лейпцигу" удалось заработать пенальти. Конрад Лаймер классно укротил мяч в штрафной после верховой передачи. Во время момента Бен Дэвис сбил австрийца и арбитр указал на 11 метров.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Тимо Вернер и вывел "Лейпциг" вперед.

Видео гола Вернера

На 62 минуте "быки" были близки, чтобы закрепить преимущество. Гости разогнали стремительную контратаку левым флангом. Анхелино с фланга отдал пас в штрафную на Вернера и тот остроумно пропустил мяч на Шика.

24-летний чешский форвард с убойной позиции не сумел переиграть Льориса. Французский голкипер совершил очередной удивительный сейв.

На 73 минуте уже чудеса реакции пришлось демонстрировать Гулачи. Вратарь "Лейпцига" отбил в штангу изысканный удар со штрафного от Ло Чельсо. Еще раз Гулачи выручил партнеров после удара со штрафного Ламели. Хавбек пробил на 86 минуте.

Несмотря на то, что после забитого гола "Лейпциг" сбавил обороты, "Тоттенхэму" не удалось найти ключи от обороны немцев. Угроза у ворот "быков" возникала в основном после стандартов.

В итоге, "Лейпциг" отстоял преимущество и сенсационно победил "Тоттенхэм". Ответный матч состоится 10-го марта.