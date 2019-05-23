Тренер "Шахтера" Фонсека рассказал, где будет работать со следующего сезона

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / shakhtar.com

Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека после матча с "Динамо" прокомментировал свое будущее в клубе.

46-летний специалист заявил, что, скорее всего, проведет еще один сезон в украинском клубе.

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Все указывает на то, что да. У меня еще год контракта. Жаль, что на стадионах в Украине не всегда царит такая атмосфера. Люди в Украине любят футбол, и сегодня было очередное тому подтверждение. Те, кто являются ответственными за футбол в Украине, должны решить вопрос с болельщиками. Думаю, что многие вещи, к сожалению, не делаются,
– цитирует Фонсеку Tribuna.com.

Ранее Фонсека заявил, что стремится работать в одном из пяти лучших чемпионатов Европы. По словам тренера, он точно не будет работать в клубе 12 лет.

Вместе с "Шахтером" Фонсека третий год подряд оформил "золотой дубль". Также с "горняками" португалец выигрывал Суперкубок Украины.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер
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