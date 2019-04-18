Тренер "Тоттенхэма" Почеттино в стиле Роналду отпраздновал победу над "Ман Сити": видео

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Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино / twitter.com/spursofficial

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино горячо отпраздновал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/4 финала "шпоры" в чрезвычайно драматичном матче победили "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" на последних минутах пропустил гол, который означал, что команда не будет играть в полуфинале. Однако арбитр отменил взятие ворот, чем повысил градус и драматичность противостояния.

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После игры футболисты лондонского клуба не сдерживали радости, в то время, как хозяева были морально подавлены.

Не сдерживал эмоций и наставник "шпор" Маурисио Почеттино, который отпраздновал проход в следующий раунд в стиле тренера "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне. Аргентинский наставник мадридцев за такой жест был оштрафован УЕФА.

За такое же празднование победы был наказан звездный португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В полуфинале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет против голландского "Аякса". Команды уже успели обменяться шутками друг о друге.

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Манчестер Сити Лига чемпионов
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