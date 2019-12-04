Удар украинки Козловой стал одним из лучших дропшотов года: видео
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила подборку лучших по ее версии укороченных ударов прошлого сезона.
В подборку попал и удар украинки Екатерины Козловой, которая искусно выполняет данный технический компонент.
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Именно этот укороченный – из матча первого круга на турнире международной категории в Будапеште против шведки Йоханны Ларссон.
Смотрите видео лучших дропшотов 2019 года
Спорт 24 писал, что Элина Свитолина стала автором лучшего удара в октябре по версии WTA. Удар шестой ракетки мира оказался лучше "выстрела" других трех спортсменок.
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