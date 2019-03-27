УЕФА начала расследование против Украины из-за натурализации Жуниора Мораеса

После протеста, поданного Федерацией футбола Люксембурга и Португальской федерацией футбола, УЕФА открыла дисциплинарные производства в отношении Украины. Причина – участие в матчах за сборную Украины Жуниора Мораеса.

Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала техническое поражение за участие Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга.

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Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, говорится на сайте организации. Именно на одном ближайших заседаний и будет рассмотрен этот вопрос. Однако его дата пока неизвестна.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно только 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в национальную сборную. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли в Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

Мораес перешел в донецкий "Металлург" летом 2017 года. И до зимы 2017 года выступал за украинские клубы – "Металлург" и "Динамо". Однако в феврале 2017 года футболист перешел в аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В Китае Мораес провел четыре месяца. Летом 2017 года он вернулся в "Динамо", а через год перешел в донецкий "Шахтер".

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В данном случае все зависит от того, как УЕФА будет трактовать положение "непрерывно", учитывая четырехмесячное отлучение Жуниора Мораеса в аренду в китайский клуб. Украине же грозит техническая порказка в этих матчах. Поэтому по три очка заработают сборные Португалии и Люксембурга. Последние станут лидером группы с шестью очками. Португальцы же будут иметь четыре очка и будут на втором месте. Пока же лидером группы B является сборная Украины, которая набрала четыре очка в двух матчах против этих команд.