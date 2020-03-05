УЕФА создает новый турнир – летняя Лига чемпионов

Руководство УЕФА разработало детали нового еврокубкового турнира для клубов. Новый турнир будет базироваться на основе Международного кубка чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, УЕФА и американская компания Relevent Sport уже ведут переговоры о проведении нового клубного турнира – летняя Лига чемпионов, который планируется провести летом 2021 года.

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УЕФА готов поддержать новое летнее соревнование в стиле Лиги чемпионов. Соревнования будут проходить в США.

Добавим, что компания Relevent Sport является организатором Международного кубка чемпионов, который первый раз состоялся еще в 2013 году, участвовало восемь команд.

Больше всего побед в Международном кубке чемпионов – в активе мадридского "Реала" (три титула). Действующим обладателем Международного кубка чемпионов является португальская "Бенфика".

Что известно о Летней Лиге чемпионов