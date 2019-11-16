Сербия – Украина: где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2020

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Сербия – Украина где смотреть

Сборная Украины по футболу 17 ноября сыграет заключительный матч отбора на чемпионат Европы 2020 года. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Права на показ матчей сборной Украины принадлежат "Медиа Группа Украина". Туда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2", а также телеканал "Украина". Именно "Футбол 1" и "Украина" в прямом эфире и покажут матч Сербия – Украина. Начало трансляции в 15:50, сам матч начнется в 16:00.

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Перед тем в 15:00 на канале "Футбол 1" в прямом эфире выйдет программа "Главная команда". "Ведущий программы и футбольные эксперты непосредственно с места событий подготовят зрителя к главному матчу – Сербия – Украина, а затем подробно проанализируют игру команды после финального свистка. Также в программе – эксклюзивные и оперативные интервью с героями матча", – говорится в описании программы.

Смотреть онлайн матч Сербия – Украина легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Футбол Евро-2020 Сербия
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