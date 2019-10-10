Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва

Сборная Украины имеет хорошие шансы пробиться на Чемпионат Европы 2020 года. Но для начала следует обыграть дома сборную Литвы. Все самое важное вокруг этого матча – на сайте Спорт24.

Украина – Литва. Главное

Что: матч квалификации Евро-2020

Где: Харьков, стадион "Металлист"

Когда: пятница, 11 октября, 21:45

Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая онлайн-трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен этот матч

Сборная Украины после пяти матчей группового этапа занимает первое место, а Литва идет последней. Только это говорит о существенной разнице между командами. И даже победа в первом матче на выезде с разгромным счетом 3:0 не дает право украинцам подходить к этому матчу в "расслабленном" состоянии. Ведь когда сопернику терять нечего, он вполне может преподнести сюрприз.

Здесь также нужно учитывать то, что в понедельник, 14 октября, нас ждет матч с португальцами – действующими чемпионами Европы. Это может сказаться как на настроении, так и на составе.

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Напомним также, что для выхода на Евро-2020 нам будет достаточно набрать четыре очка в двух ближайших матчах. Да, это не гарантирует первого места в группе, но и на это у нас шансы очень неплохие.

Перед матчем

Сборная Украины к этой игре подходит в хорошем настроении. Все ключевые игроки здоровы и могут сыграть против Литвы. Восстановился и набрал форму Андрей Ярмоленко, игровую практику получил Евгений Коноплянка. Жуниор Мораес продолжает забивать в чемпионате Украины. Поэтому главный тренер сборной Андрей Шевченко может прибегнуть и к ротации.

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Кстати, ожидается, что гимн перед игрой исполнит DZIDZIO. Будем надеяться, что болельщики не подкачают и придут, чтобы зарядить наших футболистов на победу.

А что говорят букмекеры?

Вряд ли стоит ждать сенсации, к тому же и прогнозы обнадеживающие. Аналитики Parimatch не только дают 90% на победу сборной Украины, но и ждут еще одной победы с крупным счетом. 58% на то, что наша команда забьет больше двух мячей. Шансы Литвы на более чем один гол – 9%. К тому же матч будет проводить австрийский судья Харальд Лехнер, сборная Украины с ним в отборе ЧМ-2014 побеждала Сан-Марино 8:0 на выезде. Это тоже явно должно пойти на фарт.

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Ожидания

Сборная Украины должна побеждать. Ожидать чего-то другого, чем завоевание победы в этом матче, болельщики не могут. Поэтому осталось, чтобы футболисты выполнили эту задачу.