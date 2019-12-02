Украина завоевала семь золотых медалей на престижном турнире по самбо

В Нур-Султане прошел престижный турнир по самбо на призы президента Казахстана.

Сборная Украины выиграла семь золотых и две бронзовые медали.

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Награды наивысшей пробы Украине в спортивном самбо принесли Мария Буек (до 52 кг), Анастасия Шевченко (до 64 кг), Наталья Смаль (до 72 кг), Стеценко Дмитрий (до 82 кг), Ярослав Давидчук (до 90 кг) и Алексей Моисеев (до 100 кг). Бронзовые награды завоевали Анастасия Новикова (до 56 кг) и Кирилл Мельничук (до 68 кг).

Также золотую медаль в боевом самбо завоевал Александр Воропаев (до 62 кг).