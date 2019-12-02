Украина завоевала семь золотых медалей на престижном турнире по самбо

7 Читати новину українською
/ Федерация самбо Украины

В Нур-Султане прошел престижный турнир по самбо на призы президента Казахстана.

Сборная Украины выиграла семь золотых и две бронзовые медали.

Читайте также: В России произошла массовая драка во время турнира по самбо: видео

Награды наивысшей пробы Украине в спортивном самбо принесли Мария Буек (до 52 кг), Анастасия Шевченко (до 64 кг), Наталья Смаль (до 72 кг), Стеценко Дмитрий (до 82 кг), Ярослав Давидчук (до 90 кг) и Алексей Моисеев (до 100 кг). Бронзовые награды завоевали Анастасия Новикова (до 56 кг) и Кирилл Мельничук (до 68 кг).

Также золотую медаль в боевом самбо завоевал Александр Воропаев (до 62 кг).

Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
сегодня
4154
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 22:07 Де Лигт – Лучший молодой футболист, Алиссон – вратарь: результаты церемонии France Football
Юрій Семенюк 26
30 ноября 20:01 Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020
Юрій Семенюк 723
сегодня 21:55 "Футбольные звезды Украины 2019": Шевченко стал лучшим тренером Украины, Пятов – вратарем
90
сегодня 20:20 Ломаченко и Усик вошли в топ-10 рейтинга Forbes
Вісент Луїс 23
сегодня 17:23 Сборную Украины ожидает ад в плей-офф Евро-2020: называем потенциальных соперников
Михайло Гема 296
Новости
Больше новостей
Залиште відгук