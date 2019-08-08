Украинец Яремчук опять забил за "Гент" в Лиге Европы: видео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает забивать за "Гент". На этот раз форвард отличился в матче Лиги Европы.

"Гент" на выезде играл против кипрского АЕК из Ларнаки. На 26-й минуте Яремчук удачно завершил атаку своей команды. Хотя в этом моменте стоит отметить и напарника украинца, который пошел в обыгрыш нескольких соперников и потерял мяч. Его же подхватил Яремчук и забил.

Кроме Яремчука, с первых минут также играл еще один украинец – Игорь Пластун вышел в центре защиты. Роман Безус провел матч на скамейке запасных.

Смотрите видео, где Пластун, Безус и Яремчук забили за "Гент" в чемпионате Бельгии

Яремчука заменили на 62-й минуте, а матч закончился вничью 1:1. АЕК сравнял счет на 88-й минуте.

Это не первые голы Яремчука в квалификации Лиги Европы. В матче предыдущего раунда он отдал два паса и забил два гола в матче против "Виторула". Впоследствии он забил этой же команде и на выезде.

Видео гола Яремчука

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы
Источник: 24 канал
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