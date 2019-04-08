Украинец Лень провел самую результативную игру в НБА и стал лучшим игроком матча: видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / GETTY IMAGES

Украинский баскетболист Алексей Лень провел свою лучшую игру в регулярном чемпионате НБА за "Атланту".

Милуоки – Атланта 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

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Уже со стартовых минут баскетболисты "Милуоки" захватили инициативу и начали наращивать преимущество. Во второй четверти ситуация не изменилась и преимущество хозяев достигло +16. На большой перерыв "Милуоки" ушли с преимуществом +9.

В третьей 12-минутке баскетболисты "Милуоки" продолжали контролировать ход противостояния. В последней четверти "Атланта" пыталась сократить отставание, и ей это почти удалось. Дважды разница между командами составляла 3 очка, однако "Милуоки" в итоге удалось одержать победу.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел на паркете 34 минуты и 9 секунд. За это время он набрал 33 очка, сделал 4 результативные передачи, 8 подборов и 2 блокшота. Лень реализовал 13 из 23 бросков с игры, в том числе 6 из 12 трехочковых, а также 1 из 7 штрафных. Это самый результативный матч в НБА для него в карьере.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA Алексей Лень
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