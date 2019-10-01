Украинец Малиновский откровенно рассказал, как ему пришлось "бежать" из "Генка"

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, как решали вопрос с его уходом из "Генка".

По его словам, у него были и другие варианты, но "бергамаски" стали наиболее привлекательным место для продолжения карьеры.

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В "Генке" было проведено хорошее время, много положительных эмоций, отыграл отличные 3,5 года в Бельгии, но уже был готов сделать шаг вперед и перейти в более сильный чемпионат. Поэтому и решился на такой шаг. Были, конечно, предложения из других клубов, но "Аталанта" – наиболее радикальный и интересный вариант. Команда, все-таки, которая играет в Лиге чемпионов,

– цитирует Малиновского Xsport.ua.

"Пытались ли удержать в "Генке"? Это так. Было много неприятных моментов, недоразумений. Клуб хотел заработать денег, я хотел уйти. В итоге мы нашли точки соприкосновения и решили этот вопрос. Я перешел в "Аталанту", "Генк" получил 13 миллионов. Вот и решение", – подытожил украинец.

За "Аталанту" украинский полузащитник уже успел провести 6 матчей во всех турнирах, забитыми мячами не отмечался.

На данный момент "Аталанта" находится на 3-м месте турнирной таблицы Серии А, ее опережают только "Интер" и "Ювентус".