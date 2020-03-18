Украинец Зинченко показал, как люди в Манчестере подготовились к карантину: видео

Пандемия коронавируса сильно испугала людей в мире. Украинский полузащитник и защитник английского "Манчестер Сити" показал пустые полки в местном супермаркете.

Александр Зинченко решил пойти за покупками в продуктовый магазин, зайдя внутрь футболист был удивлен тем, что увидел.

Читайте также Лунин показал, как тренируется дома вместе со своей девушкой во время карантина – видео

Этим видео футболист поделился в своем инстаграме.

Зашел взять филе. Свиные уши сами ешьте. Я балдею,

– прокомментировал свое удивление футболист.

В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил 1 мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которых 57 пунктов.

Добавим. что розыгрыш чемпионата Англии временно остановлен из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что английский куб отстранили от еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плея. Однако "Мансити" подал апелляцию на такое решение. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции было отложено.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 407 человек. От COVID-19 умерли по меньшей мере 56 британцев.



Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.