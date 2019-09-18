Украинка Бережная стала вице-чемпионкой мира по борьбе

Украинка Алина Бережная завоевала серебряную медаль чемпионата мира 2019 по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг среди женщин. Соревнования проходят в казахстанском Нур-Султане.

Бережная в категории до 72 кг в 1/4 финала со счетом 4:0 прошла американку Викторию Кристину Фрэнсис, а в полуфинале уверенно одолела китаянку Палиху Палиху (7:0).

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За золото опытная украинка боролась с олимпийской чемпионкой Лондона-2012 Натальей Воробьевой.

На старте схватки Бережная дважды позволяла Воробьевой вытолкнуть себя за пределы ковра. При счете 0:2 Алина неоднократно пыталась сделать бросок, но россиянка грамотно защищалась и контратаковала.

На последних секундах поединка Бережная все же набрала два очка, однако этого оказалось недостаточно, чтобы стать двукратной чемпионкой мира. 4:2 – и победа Воробьевой.

Ранее другой украинец Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в категории до 87 кг.