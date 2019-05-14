Украинка Цуренко в парном разряде пробилась во второй круг турнира WTA в Риме

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / WTA

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко удачно стартовала в парном разряде турнира WTA категории Premier 5 в Риме, Италия.

Вместе с белоруской Александрой Саснович украинка в двух сетах обыграла итальянский дуэт Анастасия Гримальска/Джорджия Маркетти– 7:6 (7:4), 7:5.

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Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. В первом сете соперницы оформили по три брейка, Цуренко и Саснович на тай-брейке выполнили четыре мини-брейка, а итальянский дуэт – два.

В начале второй партии девушки дважды обменялись брейками, а при счете 5:5 Леся и Александра реализовали скрытый матчбол. Цуренко и Саснович отыграли три брейкпоинта, и все-таки завершив поединок на своей подаче.

Во втором раунде девушки сыграют с четвертыми сеяными – Элизе Мертенс (Бельгия) и Ариной Соболенко (Беларусь).

К слову, на старте одиночного разряда Цуренко уступила Юлии Путинцевой из Казахстана, со счетом 4: 6, 2: 6.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Леся Цуренко
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