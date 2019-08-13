Украинская Суперлига официально пополнилась девятым участником

Баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" стал девятым участником нового сезона Суперлиги.

Исполком Федерации баскетбола Украины принял решение о включении клуба "Харьковские Соколы" в Суперлигу.

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В Суперлиге "Соколы" заменят своих соседей из "Политехника", не оплативших стартовый взнос до 1 августа и по этой причине они не смогут продолжить выступления в элитном дивизионе украинского баскетбола.

В прошлом сезоне Высшей Лиги "Соколы" заняли 9 место. Клуб из Харькова присоединится к "Прометею" в качестве новичка элитного дивизиона в будущем сезоне.

Таким образом, участие в следующем сезоне Суперлиги примут 9 клубов, а это на один клуб больше чем в прошлом году. Поэтому количество матчей в лиге может вырасти со 140 до 180.